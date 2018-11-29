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Göreve giden araç dereye yuvarlandı

Bartın’dan Karabük’e test için numune götüren İl Sağlık Müdürlüğü aracı dereye yuvarlandı.

Bartın'dan Karabük'e test için numune götüren İl Sağlık Müdürlüğü aracı dereye yuvarlandı.


Edinilen bilgiler göre, Bartın'dan aldığı su numunesini test için Karabük'e götüren Bartın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisli A.Ü. idaresindeki 06 FM 9892 plakalı kiralık hafif ticari araç Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesine bağlı Ulupınar köyüne geldiği sırada yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ciddi bir sağlık sorunu olmayan araç sürücüsü yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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