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Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Bartın’ın Hasankadı beldesinde bir gürgen ağacının gövdesinde oluşan el figürü ilgi odağı oldu.

Bartın'ın Hasankadı beldesinde bir gürgen ağacının gövdesinde oluşan el figürü ilgi odağı oldu.


Bartın'ın Hasankadı beldesi belediye meclis üyesi emekli madenci Zülkari Ceylan Baydanlar küme evleri bölgesinde dolaştığı sırada, yol kıyısında bulunan gürgen ağacı dikkatini çekti. Ağaca yaklaşan Ceylan, gövdede bulunan el figürüne benzeyen kökleri görünce şaşırdı. Kısa bir süre ağacı inceleyen yaşlı adam daha sonra gördüğü figürlerin resmini çekerek sosyal medyadan paylaştı. Ceylan, ağacın koruma altına alınması gerektiğini belirtti.

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