Gözaltına alınan 24 kişinin sorgusu başladı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim akşamı 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 24'ü gözaltına alınarak sorguları başladı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından maden ocağında yaşanan patlama sonrası 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararının ardından Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aralarından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve yöneticilerin de olduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme müdürü, emniyet şefi, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü, motor garajı aspiratör mühendisinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise İstanbul'da olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilirken, 10 şüpheli ise Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınmaya başladı.