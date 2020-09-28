Gurbetçilerden engelli vatandaşlara araç-gereç desteği

Almanya'da Yaşayan Bartınlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ALBARDER) tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi'ne teslim alınan 5 koltuk değneği, 36 tekerlekli sandalye ve 40 yürüteç ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılacak.

Almanya'da Yaşayan Bartınlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ALBARDER) tarafından Bartın'da yaşayan engelli vatandaşlara ulaştırılmak üzere gönderilen 5 koltuk değneği, 36 tekerlekli sandalye ve 40 yürüteç Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi tarafından teslim alındı.

Engelli araç ve gereçlerinin teslimi için düzenlenen törene Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, ALBARDER Kurucu Başkanı Oğuz Pir, ALBARDER Onursal Başkanı Ahmet Gökgöz ve Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Ferit Kurulan katıldı.

ALBARDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çil, Almanya'da Yaşayan Bartınlılar Derneği olarak çabalarının engelsiz bir yaşamın oluşturulması ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sunabilmek olduğunu ifade ederek çalışmalarda emeği geçen isimlere teşekkür etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Ferit Kurulan da yaptığı açıklama ile ALBARDER Başkanı ve yöneticilerine teşekkür ederek, “Bizlere teslim edilen 5 koltuk değneği, 36 tekerlekli sandalye ve 40 yürütecin ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılması için çalışmalarımıza başladık. Burada biz bir köprü görevi görüyoruz. ALBARDER yönetimine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi olarak engelli vatandaşlarımızın sesi ve destekçisi olmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bizlere ulaştırılan araç ve gereçleri de en hızlı şekilde engelli vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi olarak tekrardan duyarlılıkları için ALBARDER yönetimine ve katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Dedi.