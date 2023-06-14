Hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bartın'da hafif ticari aracın yol kenarındaki direğe çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir halinde olan Erkan G. yönetimindeki hafif ticari araç Kalaycı köyü mevkiinde iddialara göre rotu çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki uyarı direğine çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Özgür Karakırık (32) hayatını kaybetti, sürücü Erkan G. ise yaralandı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.