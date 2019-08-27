Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi

Bartın Devlet Hastanesinin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti. Hastaneye tedavi için giden bir hasta tarafından çekilen görüntülerde acil servisin kayıt-işlem bölümündeki görevlinin iş amaçlı kullanması gereken bilgisayardan alışveriş sayfaları açtığı ve bu sayfalarda özel aramalarda bulunduğu görülüyor.