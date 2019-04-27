Hat sergisi büyük ilgi gördü

Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında öğrencilerin açtığı hat sergisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Üniversitenin Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği fuaye alanında gerçekleştirilen sergide Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün uluslararası öğrencisi Abdullah Azizi'nin hat sanatı eserleri sergilendi.

İşaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilerek oluşturulan Hat Sanatı Sergisinde 30 eşsiz çalışması yer aldı.

Gerçekleştirilen serginin açılışına Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Emeklerinden dolayı Abdullah Azizi'yi tebrik eden Rektör Uzun, "Öğrencilerimiz bir yandan öğrenimlerine devam ederken diğer yandan da sanatsal gelişimlerini üniversitemiz bünyesinde sürdürmektedir. Abdullah Azizi'nin kendi eserlerinden oluşturduğu hat sergisi 11. Bilim, Kültür ve Spor Şenliklerine renk kattı. İnanıyorum ki sergiyi ziyaret edecek olan misafirlerimiz de sergiyi gezerken büyük keyif alacaklardır. Öğrencimizi vermiş olduğu emek ve gayretlerden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi