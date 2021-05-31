Havelsan Genel Sekreteri Yaylı, Rektör Uzun'u ziyaret etti

Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Ziyarette Bartın Üniversitesi'nin ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanında yapılan çalışmalardan bahsedildi. Bartınlı İş İnsanı Emrah Bayraktar'ın da yer aldığı görüşmede muhtemel iş birliği imkânları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Nazik ilgileri dolayısıyla konuklarına teşekkür eden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi'nin bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedefleri var. Bu doğrultuda ihtisaslaşma alanımıza yönelik çalışma alanlarımız arasında yer alan ‘Akıllı Lojistik', ‘Akıllı Endüstri', ‘Akıllı Şehir', ‘Akıllı Enerji' ve ‘Akıllı Sağlık' başlıklarında önemli çalışmalar yapmaktayız. Hedefimiz iç ve dış paydaşlarımızın tamamıyla etkin bir iş birliğinde bulunmak ve ortak aklı harekete geçirerek yaptığımız çalışmalarla değer üretmektir” dedi.

Yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun'a teşekkür eden Yaylı ise Bartın Üniversitesi'ndeki çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini ve oldukça faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.