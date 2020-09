Hayvanları Koruma Derneği, toplanan köpekler takip edilmeli

BAHKOYDER Başkanı Özge Öztekin ve Başkan Yardımcısı Gökben Sakarya yaptıkları açıklamada Saltukova Belediyesine ait bir araçla Arıönü mevkiine uyuşturulmuş halde bırakılan köpeklerin olayın açığa çıkmasıyla toplandığı ifade edilirken toplanan bu köpeklerin şimdi nerede ve nasıl olduklarının yanıt bulması gereken önemli bir konu olduğu kaydedildi.

Toplanan köpekler ne durumda?

Başkan Öztekin yaptığı açıklamada, “İlimiz Arıönü köyüne uyuşturulmuş halde bırakılan köpekler sadece hayvan severlerin değil tüm kamuoyunun vicdanını sızlatmıştır. Tüm yönüyle kabul edilemez bir olaydır. Üstelik bu olayı bir belediyenin yapmış olması çok daha üzücü bir durum. BAHKOYDER olarak yaşanan bu üzücü hadisenin her anında ilgili birimler ve kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olduk ve üzerimize düşen, yapmamız gereken her ne var ise göreve hazır olduğumuzu ilettik. İlgili kurum ve kuruluşlarca yapılan araştırmalar ve takipler sonucunda köpeklerin Saltukova Belediyesine ait bir araçla, üstelik uyuşturulmuş bir halde bırakıldıkları yerel ve ulusal basına yansıdı. Daha sonrasında köpeklerin bir kısmı daha doğrusu kaderlerine terk edildikleri bölgede bulunabilenler aynı belediye tarafından toplanıldı. Şu an bizim için en önemli konu, Saltukova'ya geri götürülen patili dostlarımızın güvende ve iyi olmalarıdır. Çünkü sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmek, her canlının olduğu gibi o köpeklerin de en doğal haklarıdır. Bu konuyla ilgili yetkili birimlerle irtibat halindeyiz ve patili dostlarımızın takipçisiyiz. Bir kamu kuruluşunun hayvanları yasal olmayan bir yöntemle ve vicdanlara da aykırı bir şekilde yer değiştirmesi çok yanlış. Söz konusu belediyeyi kınıyoruz. Ve benzer bir tablonun hiçbir yerde yeniden yaşanmamasını diliyoruz.” dedi.

İdari bir süreç söz konusu

Başkan Yardımcısı Gökben Sakarya'da vicdanları yaralayan olayın sorumlusu belediye hakkında gerekli idari işlemlerin yapılacağına inandıklarını söyleyerek, “Konuyla ilgili idari bir süreç söz konusu. Bu süreçte ilgili belediyeye yasalar önünde mutlaka bir yaptırım uygulanacaktır. Tabii ki bizim yaptırımdan daha çok önemsediğimiz şey uyuşturulup kaderlerine terk edildikten sonra olayın ortaya çıkmasıyla tek tek toplanan o canların nerede ve hangi şartlarda yaşamlarını sürdürdükleridir.” ifadelerine yer verdi.