Hergün 430 haneye sıcak yemek

Bartın'da Yardım sever vatandaşların da katkısıyla her Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştıran Bartın Belediyesi Aş Evi bu yılda hizmet vermeye başladı.

Her Ramazan ayı açılan Belediye Aşevi, bu Ramazan ayında da hizmet vermeye başladı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediye Sosyal Tesisleri'nde Belediye Aşevi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Basın mensuplarına Aşevi ile ilgili bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, hayırsever vatandaşların destekleriyle birlikte Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi ve kimsesizlere sıcak yemek verileceğini söyledi.

Akın açıklamasında “Bin 630 kişiye 50 bin öğün yemek gönderilecek Ramazan ayının başlangıcından itibaren aşevimiz hizmete girdi ve Ramazan ayı boyunca hizmetimiz devam edecek. Yıllardır devam eden ve bizim de devam ettirdiğimiz bu gelenekle 430 haneye bin 630 kişiye ortalama 50 bin öğün iftar yemeği gönderiyoruz. Bunun içerisinde bazı akşamlar bakliyat, bazı akşamlar tavuk ve bazı akşamlar da et yemeği oluyor. 3 çeşit yemek gönderiyoruz. Ailelerdeki kişi sayısına göre sefer taslarımızla yemekleri gönderiyoruz. İkinci akşamda da dolusunu bırakıyoruz boşunu alıyoruz. Bu şekilde süreç devam ediyor ve hepsinin üzerinde de isimleri yazıyor. Bazılarını evlere gönderiyoruz, bazılarını ortak noktalar var oralara bırakıyoruz, genellikle de muhtarlıklara bırakıyoruz. Çünkü muhtarlarımız buraları tek tek biliyorlar. Bu önemli bir hizmet çünkü 430 aile buraya gelip yemek alma derdinde kalmıyorlar. Bartın'ın 19 mahallesinin en ücra köşesine kadar bize müracaat eden kim varsa hepsine göndermeye çalışıyoruz. Bu işler Ramazan'ın bereketidir. Bugün burada 250 kilogram tavuk pişti, bunun yanında pilavı ve çorbası da var. Yarın akşam başka yemekler olacaktır. Aşevimiz için ayni ya da maddi yardım yapmak isteyenler bize müracaat edebilirler. Kavaklı'daki paylaşım merkezimizden, itfaiye müdürlüğümüzden ya da Özel Kalem müdürlüğünden makbuz karşılığında maddi yardımlarını yapabilirler. Ayni olarak da yine aynı şekilde nereden malzeme almamızı isterlerse oradan da sorumlu arkadaşlarımız malzemeleri alabilirler. Ayrıca adağı olanların da mezbahanemiz de adağını kesilip onu da halkımıza iftar yemeği olarak sunuyoruz” dedi.

“Ramazan etkinliklerinin bu yıl da devam edecek”

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde de Ramazan Ayına özel etkinlikler hazırladıklarını söyleyen Başkan Cemal Akın açıklamasında Her yıl olduğu gibi Ramazan etkinliklerinin bu yıl da devam edecek. 11 Mayıs Cumartesi günü akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda ya da kapalı pazaryerinde ilahi grupları gelecek. Diğer zamanlarda da Gazhane'de ve Kaynarca Parkı'nda da Hacivat-Karagöz etkinlikleri, açık hava sineması etkinlikleri devam edecek. Bunların bazılarını teravihten sonra bazılarını da teravihten önce yapacağız.” dedi.