Heyelan oluşan Amasra Tünelinde temizlik çalışmaları başlatıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan sel afetinden etkilenen noktalardan biride Amasra Tüneli oldu. Girişinde heyelan oluşan tünelin içerisini de su bastı. Ekipler heyelana müdahale ederken tünel içinde de temizlik çalışması başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu kod ile uyarılan Bartın'ın Amasra ilçesinde sağanak yağışlar sonrası sel oluştu. İlçe merkezinden geçen Horhor deresinin taşması nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Sel afetinden etkilenen noktalardan biride Bartın'dan Amasra'ya ulaşım sağlayan bin 100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli oldu.

Tünelin giriş kısmında ormandan gelen suların oluşturduğu şelale heyelana neden oldu. Ormandan gelen suların tünel içine akması sonrasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan tünelde temizlik çalışması başlatıldı.

Tünel girişindeki heyelana Karayolları ekiplerince müdahale edilirken tünel içindeki balçıklar ise itfaiye ekiplerince temizleniyor.

Tünelin kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.