Heyelan tehlikesi yaşayan köylüler için Bartın Valiliği devrede

Bartın'ın Özbaşı köyünde yaşanan köy sakinlerinin heyelan sorunu ile ilgili Bartın Valisi Sinan Güner, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile görüşerek acil önlemlerin alınması için çalışma başlattı.

Bartın'da 18 yıldır oturdukları heylan bölgesinden tahliye edilmeyi bekleyen Özbaşı köyü sakinlerinin sorunu için düğmeye basıldı. Bartın Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bartın Valisi Sinan Güner'in, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile görüşerek acil önlemlerin alınması için çalışma başlattığı açıklandı. Açıklamada, “İlimiz Merkez İlçeye bağlı Özbaşı Köyü Hepler Mahallesi'nde, 2000 yılında meydana gelen heyelan ile ilgili çıkan haberler üzerine derhal gerekli inceleme yapılmıştır. İskan sahası olarak belirlenen alandaki kamulaştırma kararına karşı açılan davanın hala devam ediyor olmasına bağlı olarak, iskanla ilgili konuda gelişme sağlanamadığı anlaşılmıştır. Valimiz Sinan Güner, konuyla ilgili olarak AFAD Başkanı Sayın Mehmet Güllüoğlu ile acil istişarede bulunularak, anılan bölgede tespiti yapılan hak sahipleri için, mahkeme sürecinin yanı sıra, acil alternatif tedbirlerin teklif edilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için konu hakkında en kısa sürede hak sahiplerine AFAD tarafından çözüm önerileri sunulacaktır” denildi.