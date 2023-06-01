Huzurevi sakinlerine afet farkındalık eğitimi verildi

Bartın’da AFAD ekiplerince huzurevi sakinleri ve personeline afet farkındalık eğitimi verildi.
Bartın'da AFAD ekiplerince huzurevi sakinleri ve personeline afet farkındalık eğitimi verildi.
Bartın İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından 75. Yıl Huzurevi Müdürlüğü sakinleri ve personeline yönelik Afet Farkındalık Eğitimi verildi.
Huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlılara deprem anı sırasında nasıl davranmaları uygulamalı olarak gösterildi.
Deprem sırasında Çök-Kapan gibi hayat kurtaran davranışlarında anlatıldığı eğitim faaliyetleri dahilinde tahliye uygulaması da gerçekleştirildi.
Eğitim faaliyetleri başarıyla tamamlandı.