I. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu

Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu” 16 farklı oturumda 7 farklı ülkeden alanında yetkin 63 katılımcının konuşmalarıyla tamamlandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinin iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Bulgaristan ve Sırbistan'dan konuşmacılar katıldı.

Sempozyum, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi tarafından hazırlanan “Adnan Ötüken Sergisi” açılışıyla başladı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ile BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı'nın açılış kurdelesini kestiği sergide, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinden fotoğraflar ile Adnan Ötüken'e ait fotoğraflar ve eserler sergilendi. Yoğun ilginin olduğu sergiye, çok sayıda akademisyen, uygulamacı, uzman ve öğrenciler katıldı.

BARÜ ev sahipliğindeki sempozyum yoğun ilgi gördü

Kutlubey Kampüsü Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Yazıcı, bu tür organizasyonların sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemli olduğunu ifade ederek Bartın'da temelleri atılan bu sempozyumun geleceğe taşınması gerektiği temennisinde bulundu.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerden bahseden Odabaş da Cumhuriyet döneminde kütüphanecilik eğitimi almak üzere yurt dışına gönderilen uzmanları anlatarak konuşmasına başladı. Odabaş, “Türk kütüphaneciliğinin Adnan Ötüken'e bir vefa borcu var. Bu konuda yeterli çalışmalar yapılmamaktadır. Bu tür organizasyonların daha sık düzenlenerek meslek büyüklerinin hatırlanması genç meslektaşlar için yol gösterici ve ufuk açıcı olacaktır” dedi.

“Adnan Ötüken, Türk kütüphanecilik tarihinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir”

Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Altay ise Adnan Ötüken'in Türk kütüphaneciliğinin gelişiminde önemli bir rol oynadığını aktararak “Her meslek alanında var olan öncü kişilerin hayatlarının, yaşadıkları sıkıntılar ile mesleklerinin ilerlemesindeki katkıların gün yüzüne çıkarılması adına büyük faydaları olacaktır. Bu noktada Adnan Ötüken, Türkiye'de modern kütüphaneciliğin gelişmesi noktasında eğitim ve öğretim, yayıncılık ve dernekleşme konularında aktif ve kurucu bir rol oynamıştır. Bu sempozyumla Adnan Ötüken'i anacağız ve alanımıza sunduğu katkılardan bahsedeceğiz. İnanıyorum ki ilkini düzenlediğimiz sempozyum önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirilmeye devam edecektir” diye konuştu.

Alanında yetkin konuklar, önemli konular…

Sempozyumun ilk oturumu “Adnan Ötüken'e Akademik Bakış” teması ile Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuba Çavdar Karatepe ile İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Konya konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Adnan Ötüken ve Türk Kütüphaneciliği: Kurumsal İzler”

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Coşkun Polat başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumun teması ise “Adnan Ötüken ve Türk Kütüphaneciliği: Kurumsal İzler” oldu. Bu oturumda Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Ahmet Aldemir ve Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Çakmak sunumlarını yaptı.

“Adnan Ötüken ve Türk Kütüphaneciliği: Dernekleşme ve Yayıncılık”

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş başkanlığında düzenlenen “Adnan Ötüken ve Türk Kütüphaneciliği: Dernekleşme ve Yayıncılık” adlı oturumda ise katılımcılar farklı bakış açılarıyla düşüncelerini paylaştı. Oturumda konuşmacı olarak Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, Türk Kütüphaneciliği Dergisi Baş Editörü Doç. Dr. Tolga Çakmak, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Orhan konuşmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca bu oturuma Bilgi Dünyası Dergisi Baş Editörü Doç. Dr. Semanur Öztemiz de çevrim içi olarak katılarak bilgiler aktardı.

I. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumun ilk gün etkinlikleri yüz yüze gerçekleştirildi. Bildiri sunumlarının yapıldığı ikinci ve üçüncü gün etkinlikleri ise çevrim içi olarak başarıyla tamamlandı.

3 gün süren sempozyumda 16 farklı oturumda alanında yetkin 63 konuşmacı yer aldı. Etkinlik Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Coşkun Polat ile Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Altay'ın değerlendirmelerinin ardından son buldu.