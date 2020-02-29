İhtisaslaşan 15 pilot üniversitenin rektörleri Kırşehir'de toplandı

Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında pilot seçilen 14 üniversitenin rektörü ile birlikte Kırşehir'de düzenlenen toplantıya katıldı.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında pilot seçilen 15 üniversitenin rektörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya geldi. Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyaretleri programı kapsamında bir araya gelen rektörler görüş alışverişinde bulunarak, iş birliği içerisinde yapılabilecekleri konuştu.

Toplantıya; ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşan Dr. Orhan Uzun ile birlikte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İdris Şahin, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK ve TÜBİTAK yetkilileri ile üniversite yöneticileri katıldı.

Açılış konuşmalarını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan yaptığı toplantıda, ilk olarak İdlib'de hain saldırı sonucu şehit düşen askerler için başsağlığı dilekleri iletildi.

Ardından konuşmasına ihtisaslaşma çalışmaları kapsamındaki değerlendirmeleriyle devam eden YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Gündoğan, üniversitelerin ve akademik birimlerin de kalkınma cephesinde ülkeye destek olmaları gerektiğini vurguladı. Gündoğan, ihtisaslaşma kapsamına alınan üniversiteleri yakından takip ettiklerini de kaydederek, bu tür toplantılarla bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptıklarını dile getirdi. Tecrübe paylaşımının yapıldığı toplantı kapsamında son iki yılda tamamlanan faaliyetler ve bu faaliyetlerin bölgesel kalkınmaya etkisini anlattı.

Bu doğrultuda konuşmasına devam eden Prof. Dr. Gündoğan, pilot projelerde yaşanan gelişmelerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan protokol ile birlikte Kalkınma Ajansları ve TÜBİTAK ile ilgili gelişmeleri aktardı. TÜBİTAK AR-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu (ARGES) Direktörü Dr. Dilek Candan ise ‘6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ve Yürütülen Süreçler ile Misyon Odaklı İhtisas Üniversitelerine Dair Süreç Önerileri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. TÜBİTAK AR-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu (ARGES) Direktörü Dr. Dilek Candan'ın sunumunun ardından rektörlerin ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Rektör Uzun tecrübe paylaşımının önemine değindi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde 15 üniversitenin rektörü ile birlikte gerçekleştirilen toplantının önemine değinen Dr. Orhan Uzun, “Yeni YÖK anlayışının bir tezahürü olan ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında gerçekleştirilen toplantıda çok önemli bilgiler aktarılarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Adeta bir beyin fırtınası şeklinde gerçekleştirilen toplantıda, üniversitelerimizin bölgelerinden başlayarak ülkemizin geleceğine sunabileceği katkılar doğrultusunda izlenebilecek süreçler aktarıldı. Bu düşüncelerle ev sahibi Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile birlikte tüm değerli rektörlerimize, YÖK Yürütme Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Naci Gündoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK ve TÜBİTAK'tan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Bartın Üniversitesi sinerji oluşturan çalışmalarla bölgesine değer katıyor”

Bartın Üniversitesinde ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanındaki hedeflerinden de bahseden Rektör Uzun, “2 yıldan uzun süren çalışmalarımız Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemizin ihtisaslaşma alanına alınmasıyla taçlanmış oldu. Üniversite olarak elde ettiğimiz bu önemli başarıyı sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmek ve bölgemize değer katmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' konusunda yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' konusunda stratejimizi adım adım ilerletiyoruz. Uzun soluklu planlamalar neticesinde oluşturduğumuz misyon ile bölgemize değer katacağımıza inanıyorum” dedi.

Rektör Uzun, teşekkür etti

‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' noktasında çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Rektör Uzun, “Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyonla kalite arayışımızı daha da hızlandırdık. ‘Filyos Limanı Projesi'ne odaklanarak bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, Üniversitemizin ortaya koyduğu organizasyon ve stratejiyle katma değeri yüksek gelişmeler oluşturmak, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini arttırmak, ürün pazar ile rekabetini güçlendirecek ve uzmanlaşmış bir yapı ile kalkınma hamlemize destek olmaktır. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla birlikte her daim yanımızda olan, geleceğe olan yürüyüşümüzde teşvik eden YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca iş birliği içerisinde geldiğimiz bu noktada destekleriyle yanımızda olan Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner'e, Zonguldak Valimiz Sayın Erdoğan Bektaş'a, Karabük Valimiz Sayın Fuat Gürel ile birlikte bölge belediye başkanlarımıza, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Üyesi Üniversite Rektörlerine, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Halil Balık ile birlikte Bölge TSO'larına, bölgemizin değerli yöneticilerine, siyasi parti temsilcilerimize, paydaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.