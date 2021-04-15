İhtisaslaşan üniversitelerin rektörleri YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında toplandı

Dr. M. A. Yekta Saraç, Bartın Üniversitesi ile birlikte ihtisaslaşan 15 üniversitenin rektörleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamına alınan üniversitelerin rektörleri YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Prof. Dr. Saraç, 2015 yılında uygulamaya koydukları ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'nin Yeni YÖK anlayışının bir tezahürü olan ‘birlikte çalışma, birlikte hareket etme' projesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Saraç, ihtisaslaşan üniversitelerin tecrübe paylaşımında bulunmasının önemine de değinerek, bölgesel kalkınma dinamiklerini destekleyen çalışmaların bu proje ile hayata geçtiğini ifade etti.

Gerçekleştirilen toplantının oldukça verimli geçtiğini ve ihtisaslaşma kapsamında bugüne kadar ki gelişmelerin değerlendirildiğini kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yeni YÖK anlayışının bir tezahürü olan ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında gerçekleştirilen toplantıda çok önemli bilgiler aktarılarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Oldukça verimli geçen toplantıda, üniversitelerimizin bölgelerinden başlayarak ülkemizin geleceğine sunabileceği katkılar doğrultusunda izlenebilecek süreçler aktarılarak tecrübe paylaşımı yapıldı.” dedi.

Rektör Uzun, Yeni YÖK anlayışıyla birlikte ortaya konulan vizyonla kalite odaklı çalışmaların daha da hızlandırdıklarını ifade ederek “‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bölgesel gereksinimleri karşılayan eğitim programlarını geliştirerek, bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamıyla bölge temelli öğrenme süreçlerini hayata geçirdik ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, Üniversitemizin bileşenleriyle ortaya koyduğu gayretle Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini arttırmak, ürün pazarı ile rekabetini güçlendirecek ve uzmanlaşmış bir yapı ile kalkınma hamlemize destek olmaktır. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a şükranlarımı sunuyorum. İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında katkılarıyla çalışmalarımıza değer katan YÖK Yürütme Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Naci Gündoğan'a, YÖK Başkan Danışmanımız Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu'na, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan'a ve YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca iş birliği içerisinde geldiğimiz bu noktada bizlerle yol arkadaşlığı yapan tüm rektörlerimize, iç ve dış paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum.” diye konuştu.