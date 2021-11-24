İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü

Dr. Orhan Uzun, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'i ziyaret etti.

Üniversiteler arasında iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği ziyaretlerde, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması” projesi kapsamında yapılabilecekler konuşuldu.

Üniversitelerin elde ettiği kazanımları ortak çalışmalar ve tecrübe paylaşımı yoluyla sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşıyabileceğinin altını çizen Rektör Uzun, “Ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmak için yapılabilecek iş birlikteliklerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda iç paydaşlarımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı akran kurumlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın ilgisine sunarak, olası iş birliği konularında adımlar atıyoruz. Yakın ilgileri ve misafirperverlikleri için saygıdeğer rektörlerimiz Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. İsmail Yüksek'e teşekkür ediyorum” dedi.

Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında yaptığı çalışmalardan da bahseden Rektör Uzun, Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi ile bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler üzerine değerlendirmelerini aktardı.