III. Ar-Ge Proje Pazarında en iyi projeler ödüllendirildi

Ar-Ge Proje Pazarı'nda 33 farklı il ve yurt dışından gönderilen 204 proje arasından yapılan değerlendirmeyle en başarılı seçilen projelerin sahiplerine ödülleri verildi.

Bartın Üniversitesi'nin Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, finansman ve altyapı sıkıntısı ile uygulanamayan önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması amacıyla gerçekleştirdiği III. Ar-Ge Proje Pazarı ödül töreni gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlik kapsamında 33 farklı il ve yurt dışından gönderilen 204 proje arasından yapılan değerlendirme sonucu başarılı görülen projelere ödülleri verildi.

Ar-Ge Proje Pazarı'nın birincisi “Askeri Uygulamalar İçin Yüksek Performanslı Hibrid Yakıt Hücresi Tasarımı” projesiyle Halit Çetin'in oldu. İkincilik ödülü ise “Polimerik Yan Dal Oluşturma Stratejisi ile Lipaz Proteininin Böcek İlacı Kontrollü Salımı için Modifikasyonu” adlı projeyle Nazan Gökşen'e ait çalışmaya verildi. Dilek Çökeliler Serdaroğlu'un hazırladığı “Nanoteknoloji Uygulamaları İçin Yerli Üretim Nanopartikül Sentezleme Cihazı: Nanodevıce” adlı proje ise üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.

III. Ar-Ge Proje Pazarı Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel ödülleri

Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında bu yıl ilk defa özel ödüller de verildi. ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' kapsamında verilen özel ödüllerle 94 yılını bilime adamış büyük bir ustaya karşı olan vefa gösterildi. Ar-Ge Proje Pazarı Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel ödülleri ise “Enzymatic Conversion Of Plant Biomass İnto 2,5-Bis (Hydroxymethyl) Furan For Use As Biofuel” adlı projesi ile Pakistan Goverment College Lahore Üniversitesi'nden (GCU) Dr. Muhammad Nauman Aftab'a; “Uluğ Bey, Ali Kuşçu ve Duvar Kadranı” isimli projeleriyle Merve Aslantekin ve Şeyma Kural'a verildi.

III. Ar-Ge Proje Pazarı Lise Ödülü

III. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde lise düzeyinde de katılım sağlandı. Lise öğrencilerinin hazırladıkları projeler 2 gün boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ar-Ge Proje Pazarı hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmeyle Begüm Nur Özdemir ve Gevher Büşra Yetişen'in “Nigella Sativa Bitkisinden Aktif Eldesi ve Gaz Maskelerinde Kullanımı” adlı projeleri ile Meltem Çelik, İrem Yaren Özmen ve Esin Batman'ın “Avokado Yağı Katkılı Pişik Kremi Hazırlanması” adlı projeleri “ Ar-Ge Proje Pazarı Lise Ödülü” almaya hak kazandı.

10 proje mansiyon ödülü aldı

III. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında 10 projeye de mansiyon ödülü verildi. Mansiyon ödülü alan projeler şöyle:

“Bağ Bahçe Aralarını Çapalayan Değişik Ataçmanlı Sensörlü Toprak İşleme Makinesi” Fikret Demir.

“Doğada Yaygın Olarak Bulunan ve Toksik Özelliğe Sahip Arsenik'e Duyarlı Sensör Geliştirilmesi” Oğuz Özbek.

“HYBAD” Hasan Berk.

“Halojen İçermeyen Borat Esaslı İyonik Sıvılar: Tribolojik Uygulamalar için Alternatif Çevre Dostu Yağlayıcılar” Hüseyin Akbaş.

“Facipa: Yüz Felci (Facial Paralysis) Teşhisini Analiz Eden Mobil Tabanlı Uygulama” Arzu Yıldız.

“Isıl Enerji Depolama Uygulamaları için Sıra dışı Tepki Süresi Sağlayan Nanoporlu Metalik Köpük Üretimi” Derya Kahraman Döğüşcü.

“Yarı veya Tam Bağımlı Yatan Hastalarda Oluşan Komplikasyonları Önlemek” Osman Cingitaş.

“Coumadin Kullanan Hastalarda Meydana Gelebilecek Kanama Riskini Tanımlayacak Biyoteknolojik Cihaz” Hatice Bedia Yıldız.

“Fosfor Flash and Stun Bomb” Müge Bozkurt.

“Tohum Çimlendirme Kayıplarının Önlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Soğuk Plazma Işıması” Nura Brimo.

Rektör Uzun tebrik etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ödül alan proje sahiplerini tebrik ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Rektör Uzun, “Yoğun katılımın olduğu III. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde birbirinden önemli projeler yer aldı. Her biri uygulamaya alındığında insanlık için değer katacak çalışmalar, çok değerli kişilerin elinden çıktı. Her bir proje sahibini teker teker kutluyor, ülkemizin kalkınmasına sundukları katkılardan dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

Ayrıca ödül töreninde III. Ar-Ge Proje Pazarına destek veren Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'na, Bartın Çimento'ya, Öztem İnşaat'a, Işıklar Yapı Ürünleri'ne, Eğitim-Bir-Sen Bartın İl Temsilciliği'ne, Çanakcılar Şirketler Grubu'na ve Gonca Tekstil'e de teşekkür plaketleri verildi.

Ödül törenine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile birlikte İl yöneticileri, iş insanları, proje pazarı katılımcıları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.