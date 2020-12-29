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İl dışından gelenlere PCR testi uygulanacak

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yılbaşı öncesinde kritik bir karar aldı.

Karar gereğince, il dışından gelen herkese gerek görülmesi halinde PCR testi uygulanacak. Test sonucu pozitif çıkanlarla temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.


Korona virüs salgınına karşı Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yılbaşı öncesinde yeni kararlar alındı. Bartın Valisi Sinan Güner'in başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince İl dışından gelen herkese gerek görülmesi halinde PCR testi uygulanması kararlaştırıldı.


Kararın uygulanması ve takibi noktasında İl Sağlık Müdürlüğü yetkilendirilirken PCR testleri pozitif çıkan kişilerle birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.


Öte yandan daha önce alınan karar gereği kentteki akraba ve komşu ziyaretlerine ilişkin yasak da devam ediyor.

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