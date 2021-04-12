İl Müdürü Şahin'den Rektör Uzun'a veda ziyareti

Dr. Orhan Uzun'a veda ziyaretinde bulundu.

Bartın Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Uzun, emekliye ayrılan İl Müdürü Şahin'e emeklilik hayatında sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Rektör Uzun, Bartın'da bulunduğu süre içerisinde çalışmalarında göstermiş olduğu gayret ve başarılardan dolayı Şahin'e teşekkür ederek “Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bunu yaparken de tüm paydaşlarıyla iş birliği yapmakta ve ortak akıl ile hareket etmektedir. Bu düşüncelerle ortak geleceğimiz için birlikte çalışma anlayışına sunduğu katkılardan dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Şahin'e teşekkür ediyor, sağlık ve huzur diliyorum.” dedi.

Gösterilen yakın ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Şahin ise Rektör Uzun'a sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.