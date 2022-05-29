İletişim Uzmanı İsmail Yolcu, 4 ilden öğrencilerle BARÜ'de bir araya geldi

Bartın Üniversitesinin BARÜFEST'22 çerçevesinde gerçekleştirdiği “Başarı Yolculuğu” seminerinde İletişim Uzmanı Öğr. Gör. İsmail Yolcu, 4 farklı ilden öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesinin BARÜFEST'22 çerçevesinde gerçekleştirdiği bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerinde üniversite adayı öğrenciler kampüste buluştu. Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilen şenliklerin ilk gününde İletişim Uzmanı İsmail Yolcu, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Karabük'ten gelen lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Düzenlenen söyleşinin açılış konuşmasını BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrenci Odaklı” eğitim anlayışıyla öğrencilere ideallerindeki gelecek için önemli fırsatların sunduklarını söyledi.

Rektör Uzun, “Sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda üreten bir üniversite olarak öğrencilerimizi her noktada destekliyoruz. Ülkemizin 81 ilinden olduğu gibi 69 farklı ülkeden öğrencilerimizin çağı yakalayan bireyler olarak mesleki yeterlilikleri en u¨st düzeyde, çevresiyle barışık, lider kişilikte, bilgiyi üreten, düşünmeye ve analize önem veren nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını sağlıyoruz” dedi.

Ardından geçilen söyleşide İletişim Uzmanı Öğr. Gör. İsmail Yolcu “Başarı Yolculuğu” adlı konuşmasını yaptı. Başarı ve motivasyon konusunda öğrencilere bilgiler veren Yolcu, üniversite sınavlarına hazırlanma, üniversite tercihi ve meslek seçimi noktalarında önerilerde bulundu.

Yolcu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler üzerinden örnekler de vererek “Başarılı bir kariyere sahip olmak için doğru adımlar atmak oldukça önemli. Bu noktada üniversite eğitimi bir bireyin hayatındaki kritik dönemlerden biridir. Üniversite tercihi yapacak öğrenciler okuyacakları yükseköğretim kurumunu değil, okuyacakları bölümü seçmelidirler” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere “Sınavı kim kazanır?” diye soran Yolcu, eğitimin önemi, doğru tercih ve başarılı bir kariyer konularında tavsiyelerde bulundu.