İlk defa katıldığı Raffa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Havanur Nair, ilk defa katıldığı Avrupa Gençler Raffa Şampiyonası'nda Çift Kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Almanya'nın Gersthofen şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Raffa Şampiyonası'nda Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Havvanur Nair, çift kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. Nair ilk defa katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya almaya hak kazandı.

Üniversite olarak sporun birçok alanında yer aldıklarının ve alınan başarılarla Türk sporuna değer kattıklarının altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Güreş, halter, bocce, kickboks, boks, muaythai ve daha birçok alanda sporcular yetiştirerek, ülkemiz sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz birçok branşta katıldıkları uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandırıyor. Nitelikli öğrenme ortamlarında aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra gösterdikleri gayret ile başarıya ulaşan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle ilk defa katıldığı Avrupa Raffa Şampiyonası'nda gümüş madalya alma başarısı gösteren öğrencimiz Havvanur Nair'i de kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz başta olmak üzere tüm öğretim elemanlarımıza da en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.