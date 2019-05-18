İngilizce kursiyerleri sertifikalarını aldı

Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İngilizce Kursu kursiyerlerine sertifikalarını düzenlenen törenle takdim etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmet binasında Eylül - Mayıs döneminde Kurs hocası Yeşim Erdim önderliğinde gerçekleşen kursu başarıyla tamamlayan 85 kursiyerin sertifikalarını takdim eden Başkan Cemal Akın, “Dil eğitiminin kalıcı olması ve kolay öğrenilmesi açısından küçük yaşlarda başlaması çok önemlidir. Belediye olarak Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü'müz bünyesinde İngilizce kursları vermekteyiz. Bu çalışma ile vatandaşlarımızın ve öğrencilerin yabancı dil talep ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Eğitmenimiz Yeşim Erdim tarafından Eylül-Mayıs döneminde verilen İngilizce Kursu'na katılhan ve bu kursu başarıyla bitiren 85 kursiyerimizi tebrik ediyor bu dilin kendileri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Tören sonunda kursiyerler Başkan Akın ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.