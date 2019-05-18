İnkumu plajı temizliyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın İnkumu tatil beldesini en güzel şekilde vatandaşların istifadesine sunmak için ara vermeden çalışarak ne lazımsa yaptıklarını söyledi. Akın açıklamasında “İnkumu tatil beldemizde başlattığımız sezon hazırlıklarımız çerçevesinde çevre düzenleme çalışmaları hasar gören çocuk oyun grupları ve oturma gruplarının bakım çalışmalarını ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Şuan ekiplerimizle kumsal temizliğine başladık. İlk etapta kum tarama işlemiyle başladığımız temizlik çalışmalarımıza, bu işlemin peşinden özel temizlik araçlarımızla devam edeceğiz. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp İnkumu plajını da en kısa zamanda huzurla istifade edebilecek şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.