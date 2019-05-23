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İnkumu'nda hazırlıklar devam ediyor

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sezon öncesi İnkumu tatil beldesinde temizlik çalışmalarına başladılar.

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sezon öncesi İnkumu tatil beldesinde temizlik çalışmalarına başladılar.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından yabani ot temizliği ve çevre temizlik çalışmalarımıza başladık. Aşama aşama yürütülen çalışmalarda ilgili müdürlüklerimizce ihtiyaç duyulan eksiklikler bir an önce giderilerek tatil beldemiz sezona hazırlanacak. İlk etapta yabani ot temizliği ve çevre temizliği ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmanın yanı sıra başka bir ekibimizde araç, bisiklet ve yaya yolu yıkanıyor çöp konteynerini ilaçlı su ile yıkayarak dezenfekte ediyor. Piknik alanında başlatmış olduğumuz bakım onarım çalışmalarımızda tamamlanmak üzere. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak yaz mevsiminde binlerce vatandaşımızı ağırladığımız tatil beldemizi sezona hazır hele getirmiş olacağız” dedi.

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