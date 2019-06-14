İnkumu'nda ölü yunus sahile vurdu

Bartın'ın İnkumu sahilinde 1,5 metelik yunus ölüsü sahile vurdu.

Edinilen bilgiler göre, sahilde bulunan vatandaşlar, sahilde ölü yunus görmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede kafa bölgesinde delikler ve yaraların bulunduğu yunus daha sonra Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yunusu bulunduğu yerden alındı. Yunusun ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.