İhlas Haber Ajansı

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İnşaat iskelesinden düştü hayatını kaybetti

Bartın’da çalıştığı inşaat iskelesinden düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bartın'da çalıştığı inşaat iskelesinden düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Bartın kent merkezinde meydana gelen olayda 44 yaşındaki inşaat ustası Ahmet Kartal çalıştığı inşaat iskelesinden düşerek ağır yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kartal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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