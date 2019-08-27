İpe dolanan peçeli baykuş kurtarıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde ipe dolanıp mahsur kalan peçeli baykuş ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Amasra ilçesine bağlı Aliobası köyünde ipe dolanmış halde mahsur kalan peçeli baykuşu gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbarın ardından Şube Veterineri Tolga Kandıralı ile birlikte olay yerine giden ekipler baykuşu takıldığı ipten kurtardı. Koruma altına alınan baykuş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı.