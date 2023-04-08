İş birliği içeresinde Türk Sporuna değer katacak çalışmalar konuşuldu

Dr. Mehmet Günay ve beraberindekiler Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

İki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmaların konuşulduğu ziyarette, geleceğin sporcularını yetiştirme ve öncü çalışmalar yapma konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin akademik ve sportif anlamda ulaştığı başarıların ifade edildiği görüşmede, üniversite öğrencilerinin sosyal, sanatla ilgili, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecekleri çalışmalar konuşuldu. Ziyarette ayrıca BARÜ ev sahipliğinde 9-12 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak “Taekwondo Türkiye Şampiyonası”, 12 Mayıs 2023 tarihindeki “Üniversite Gençliği Sağlıklı Yaşam Parkuru” etkinliği ile “Türkiye Yüzyılında Üniversite Gençliği Sempozyumu” konularındaki çalışmalar paylaşıldı.

Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar ile gelecek stratejilerini aktaran BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Spor Bilimleri Fakültesi ile bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarılara imza attık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Hedefimiz Türk Sporuna değer katmak ve başarılarımızı sürdürülebilir bir şekilde artırmak” dedi.

Rektör Uzun, daha iyiye ulaşmanın temelinde iş birliği içerisinde hareket etmek olduğunu da vurgulayarak “Üniversite olarak paydaşlarımızla birlikte yol almaya ve birlikte başarmaya inanmış bir kurumuz. Bu alandaki iş birliğimizin geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak yetiştirmek ve onlara faydalı olacak uygulamalar geliştirmek adına motive edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle nazik ziyaretleri için Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet Günay ile birlikte değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BARÜ'de farklı branşlarda çok değerli milli sporcuların yetiştiğini ve Türk Sporunun yarınları için önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet Günay ise yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun'a teşekkür etti.

Ziyarette, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Serdar Eler, Genel Sekreter Zeynep Şahin, Federasyon yetkilisi Gamze Durmuş, BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayça Genç, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tevfik Cem Akalın ve Müdür Yardımcısı Nebahat Eler de yer aldı.