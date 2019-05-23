İslami İlimler Fakültesi Öğrencileri Tarafından Materyal Tasarım Sergisi

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen sergi, Kutlubey Kampüsü Sözel Derslik Binasında gerçekleştirildi. Öğrencilerin ders kapsamında hazırladıkları materyaller ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuriye Semerci'nin de ziyaret ettiği sergide, Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Baba ve öğrenciler katılımcılara materyaller hakkında bilgiler verdi.

Hazırlanan materyalleri inceleyerek öğrencilerin sunumlarını dinleyen Rektör Uzun, gayretlerinden dolayı öğrencileri tebrik etti. Rektör Uzun, “Öğrencilerimiz derslerde öğrendiklerinin yanında pratikte de yeteneklerini kullanarak, öğretici eserler ortaya koymuşlar. Hazırlanan projelerde görsel hafıza ön plana çıkartılarak, etkili bir öğrenme tekniği oluşturulmuş. Öğrencilerimizi tebrik ederken, onları geleceğe hazırlayan öğretim elemanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.