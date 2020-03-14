İşsiz gençler hem nitelikli elemana dönüşüyor, hem de iş buluyor

Bartın'da, geçen yıl sayacılık sektöründeki nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdama katkı sunulması amacıyla atıl haldeki köy okuluna kurulan Ayakkabıcılık ve Sayacılık Eğitim Merkezi 5'inci dönem kursiyerlerini eğitime aldı. Bu zamana kadar yapılan 4 kursta eğitim alan kursiyerlerden çalışmak isteyenler Bartın'daki fabrikalarda istihdam edildi.

Bartın'da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ayakkabıcılar ve Sayacılar Derneği öncülüğünde toplamda 9 kurum iştiraki ile sayacı sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için faaliyete alınan Saya Eğitim Merkezi'nde iş garantili eğitimlerin 5'incisine başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Şiremirtabaklar köyünde bulunan atıl haldeki ilkokul binasının tadilattan geçirilip kurs için tahsis edildiği proje, gençlere iş kapısı olup, sektöre de nitelikli eleman ihtiyacını karşılayınca devam ettirilme kararı alındı.

Maaş ve sigorta primleri de kurs süresince İŞKUR tarafından ödenen eğitimlerin ardından isteyen kursiyerler Bartın'da faaliyet gösteren firmalarda işe başlıyor.

Bartın Ayakkabıcılar ve Sayacılar Derneği Başkanı Necati Sandıkçı, dernek olarak 1 yıl önce eğitim merkezini faaliyete geçirdiklerini belirterek, “Derneğimizin yaklaşık 12 tane üretim yapan firması var. Bu firmalarımızın bünyesinde bin kişilik istihdamı var. Bu istihdamın yanında eğitim merkeziyle sektörümüze nitelikli eleman yetiştirmek için işsiz gençlerimizden, engelli merkezimizden aldığımız engelli bireylerimizden, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden aldığımız gençlerden burada nitelikli elemanlar yetiştirip sektörümüze istihdam amaçlı yetiştiriyoruz. Bu 5'inci kursumuz. 4 tane kurs gerçekleştirdik. Bu 4 kursumuzdaki personelimizi eğitimlerinin ardından iş yerlerimizde istihdam yaptık. Bizim asıl amacımız nitelikli eleman yetiştirmektir. Bu şekilde eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.