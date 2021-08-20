İstatistiği Doğada Öğren-II proje eğitimleri Ulus'ta gerçekleşti

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları tarafından desteklenen Hacettepe Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Küre Dağları Milli Parklar Müdürlüğünün işbirliği ile yürütülen “İstatistiği Doğada Öğren-II” adlı etkinlik eğitimleri Bartın'ın Ulus ilçesinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin istatistik konularını zor ve sıkıcı bulmadan severek öğrenebilmeleri, öğretmenlerin istatistiği ezbere dayandırmadan gerçek yaşama ait veri ve uygulamalar ile öğretebilmelerini amaçlayan İstatistiği Doğada Öğren-II projesi Bartın'ın Ulus ilçesindeki Doğa Park Otel'de gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden 36 farklı branşta çok sayıda öğretmen katılım sağlarken 9 farklı üniversiteden akademisyenler tarafından istatistik ve doğa eğitimi verildi.

Proje kapsamında eğitim çalışmalarının yanı sıra doğa gezileri de düzenlendi. Katılımcılar Bartın'ın Amasra ilçesi, Güzelcehisar Lav Sütunları, Küre Dağları Milli Parkı'nın yanı sıra Kastamonu Horma ve Çatak Kanyonları ile Ilıca Şelalesi bölgelerinde gözlemler yapma imkanı da buldu.

7 gün süren proje eğitimleri hakkında açıklamalarda bulunan proje yürütücüsü Prof. Dr. Gamze Özel Kadılar etkinlik kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 36 farklı branştaki öğretmene 9 farklı üniversitede görev yapmakta olan akademisyenler tarafından istatistik ve doğa eğitimi verildiğini söyledi.

Prof. Dr. Kadılar etkinlik kapsamında düzenlenen doğa gezilerinde katılımcıların gözlem imkanı bulduğunu da sözlerine ekleyerek, “Katılımcılarımızla birlikte yaptığımız doğa gezilerinde Küre Dağları ve Bartın'a ait flora ve fauna incelenirken, kara ve sucul ekosistem hakkında doğada ölçümler yapılarak veriler de toplandı. Bu verilerin analizleri bazı istatistiksel bilgisayar programları ile gerçekleştirildi. Projede, klasik öğrenme yöntemlerinden farklı olarak 'merak et, öğren ve uygula' modeli kullanıldı. Proje süresince öğretmenlerin gruplar halinde aktif olarak etkinliklere katılımları sağlanarak sorgulama, araştırma, öğrenme ve öğrendiklerini paylaşma istekleri artırılması da amaçlandı. Ayrıca projenin verimliliği anketlerle de ölçüldü. Elde edilen değerlendirme sonuçları, ilgili gruplara sunulacak ve bilimsel platformlarda da paylaşılacak.” Dedi.

Proje kapsamında öğretmenlerin doğada bizzat yaşayarak, dokunarak, gözlemleyerek ve ölçerek istatistik ve veri bilimini sevmesinin ve doğayla ilgili bilgilerinin pekiştirilmesinin sağlanacağını düşündüklerini de kaydeden Prof. Dr. Kadılar, “Büyük veri çağında öğretim programlarından günlük yaşama bireylerin istatistiksel bilgileri anlama ve kullanma ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. İstatistik ve veri okuryazarlığına olan bu ihtiyacı karşılayabilmek geleceğin mimarı öğretmenlere istatistiksel bilgileri doğada uygulamalı olarak aktarılması ile mümkündür. İstatistik ve son yıllarda popüler hale gelen veri bilimi; geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır. Bu nedenle istatistik ve veri biliminden sosyal bilimlerden mühendisliğe, fen bilimlerinden doğa bilimlerine kadar pek çok alanda yararlanılmaktadır. Günümüzde her alanda yaşanan bilgi ve veri patlaması, istatistik ve veri bilimine olan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bunun bir sonucu olarak veri ve istatistik içerikli derslere pek çok öğretim programında yer verilmeye başlanmıştır. Ancak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de istatistik öğretimi; sütun ve pasta grafiklerinin çizdirilmesi, ortalama ve varyans hesaplarının yapılması ile sınırlı kalınmakta; veri toplama, okuma ve yorumlama gibi kavramsal anlamanın üzerinde yeterince durulmamaktadır. Bu durum, öğrencilerin istatistik okuryazarlığı ve çözümsel düşünme becerisi açısından zayıf bir temele sahip olmalarına neden olmaktadır. Öğrencilerin istatistik okuryazarlıklarının güçlendirilmesi ancak, problem çözme ve yorumlamayı gerçek yaşamdaki uygulamalar ile öğreten öğretmenler ile mümkündür. İstatistik eğitimi, bir öğrencinin analitik düşünce yapısına sahip olması ve yorumlama yeteneğini güçlendirmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin istatistik konularını zor ve sıkıcı bulmadan severek öğrenebilmeleri, öğretmenlerin istatistiği ezbere dayandırmadan gerçek yaşama ait veri ve uygulamalar ile öğretebilmesine bağlıdır. Bu açıdan doğa, bir öğretmenin öğrencisine basit, eğlenceli ve eğitici bir biçimde veri toplamayı sunabileceği açık bir laboratuvar niteliğindedir. Proje kapsamında öğrencilerin istatistik konularını zor ve sıkıcı bulmadan severek öğrenebilmeleri, öğretmenlerin istatistiği ezbere dayandırmadan gerçek yaşama ait veri ve uygulamalar ile öğretebilmelerini amaçlanmış olup projemiz büyük bir başarı ile devam etmektedir.” Şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kadılar Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Bartın ilinin doğa gözlem gezileri, flora ve fauna incelemeleri, kara ve sucul ekosistem hakkında ölçümler için çok güzel bir saha olduğunun da altını çizerek projeye katkı sunan ve proje eğitimleri süresince destek sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.