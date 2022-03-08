İstihdam odaklı projede başarılı kursiyerler belgelerini aldı

Bartın Üniversitesi'nin Türkiye İş Kurumu tarafından desteklenen “Sağlıklı Yaşama Destek için Biz de Varız” projesi kapsamında düzenlenen kursu başarıyla tamamlayanlar belgelerini aldı.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Türkiye İş Kurumu Bartın İl Müdürlüğü, Bartın Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ile AKTIP Sağlık Hizmetlerinin iş birliğiyle sürdürülen “Sağlıklı Yaşama Destek için Biz de Varız” adlı proje kapsamında “Öz Bakıma Destek Elemanı Kurs Programı” tamamlandı. Program kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 10 engelli kursiyere belgeleri verildi. Kursu en yüksek başarıyla tamamlayan Zehra Coşkun'un AKTIP Sağlık Hizmetleri bünyesinde istihdamı sağlanacak.

Proje hakkında bilgiler veren Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Sevim Çelik, “Engelli Mesleki Eğitim Kursuna yönelik 2021/3. Dönem projesi olarak kabul gören projeyle engelli bireylere mesleki eğitim verilerek sağlık alanında kamu ya da özel sektörde istihdam edilmesini hedefledik. Başarılı kursiyerlerimize sertifikalarını verdik. Bu doğrultuda projenin son bölümünde kursiyerlerimizden Zehra Coşkun'un AKTIP Sağlık Hizmetleri bünyesinde istihdamı gerçekleştirilecek. Diğer kursiyerlerimizin de aldıkları uygulamalı eğitim ile en kısa sürede iş hayatına atılacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise gerçekleştirilen projenin önemine değinerek kursiyerleri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Rektör Uzun, “Sağlık Bilimleri Fakültemizin Türkiye İş Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve AKTIP Sağlık Hizmetleri iş birliğinde gerçekleştirdiği proje engelsiz yaşam ile ilgili çalışmalara önemli katkıları olacaktır. Üniversite olarak bu alanda yaptığımız çalışmalarla değer katan gayretleri için Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sevim Çelik hocamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca destekleri için Valimiz Sinan Güner'e, yakın ilgileri için İş Kurumu Bartın İl Müdürü Ali Solak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler ile AKTIP Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Refik Akmaz'a da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.