İtalya, Polonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan öğrenciler Bartın'a gelecek

Bartın Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ESC11 Gönüllülük Projesi ile İtalya, Polonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gönüllü gençlere ev sahipliği yapacak.

Bartın Üniversitesinin 2019 yılında Avrupa Dayanışma Programı kapsamında koordinatör ve ev sahibi kuruluş olarak akredite edilmesinin ardından, ikinci ESC11 Gönüllülük Projesi de kabul edildi. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Merhaba Gönüllülük" başlıklı proje ile Yunanistan ile Portekiz'e giden Bartın Üniversitesi öğrencileri ve mezunları yeni projeyle ev sahibi olacak. 2020 dönemi için sunulan "Hoş Geldin Gönüllülük" Projesiyle İtalya, Polonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gönüllü gençler Bartın'a gelecek.

Bartın Üniversitesi Erasmus+ Gençlik Projeleri Koordinatörü Ahmet Abalı tarafından hazırlanan proje kapsamında 4 farklı ülkeden gelen öğrenciler Bartın Üniversitesinde yer alan 54 öğrenci kulübünün etkinliklerine de katılarak, tecrübe paylaşımı yapacak.

"Gençlerimize 'Hoş Geldin Gönüllülük' diyoruz"

Proje ile gençlerin gönüllülük bilinçlerini geliştirip, yurt dışı imkanları ve Erasmus kazanımlarını tecrübe edeceklerini aktaran Abalı, "Önce akreditasyonumuzun hemen ardından yazdığımız projenin onay almasının mutluluğunu yaşadık. Gençlerimize 'Merhaba Gönüllülük' dedik ve projemizle Avrupa fırsatlarını sunarak onlara gönüllülük bilincini aşıladık. Şimdi ise İtalya, Polonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gençlere 'Hoş Geldin Gönüllülük' diyeceğiz ve onları şehrimizde birer aylık süreçlerle ağırlayacağız. Avrupalı gençlerimiz için belirlediğimiz etkinlik programları kapsamında onlara güzel bir ay yaşatacağız. Hem şehrimizi ve üniversitemizi tanıtacağız hem de Avrupalı gençlere gönüllülük ve dayanışma bilinci aşılayacağız. Bu düşüncelerle desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a ve koordinatörümüz Öğretim Görevlisi Burçin Kef'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Projelerimiz gönüllülük faaliyetlerine ilgiyi arttırıyor"

Abalı, projelerle birlikte yurt dışı öğrenim, staj ve gönüllülük faaliyetlerine olan ilginin de arttığını ifade ederek, "Onaylanan bu ikinci Avrupa Dayanışma Programı kapsamındaki gönüllülük projemiz ile birlikte ülkemizde olduğu gibi şehrimizde ve üniversitemizde de Avrupa Dayanışma Programı iyiden iyiye tanınmaya başlandı. Gençlerimiz artık bu kapsamdaki fırsatları daha çok sorup araştırıyor. Bizler de onlara daha fazla fırsat sunmak adına her dönem için proje yazıyoruz. Belli aralıklarla fiziki ve online tanıtımlar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin proje kapsamında önemli tecrübeler edineceklerinin de altını çizen Abalı, şunları kaydetti:

"Avrupa Dayanışma Programı kapsamında üniversite gençlerimizin başvurup yurt dışına hareketlilik sağlayacağı yeni projeler fırsatlarını da yakın dönemde sunacağız. Gençlerimiz, ev sahipliği projemiz olan 'Hoş Geldin Gönüllülük' Projemiz kapsamında şehrimize yurt dışından gelecek gençlere gönüllü mentorlük yapabilir. Bunun için de Türkiye Ulusal Ajansı ile yapılacak sözleşmenin ardından duyurularımız erasmus.bartin.edu.tr internet sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır."