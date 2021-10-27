IV. Ar-Ge Proje Pazarında en iyi projeler ödüllendirildi

Ar-Ge Proje Pazarı'nda Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen yüzlerce proje arasından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı proje sahiplerine ödülleri verildi.

Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında tematik olarak düzenlediği IV. Ar-Ge Proje Pazarında ödül töreni düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce proje arasından seçilen 115 çalışmanın sergilendiği etkinlikte, farklı üniversitelerden akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan titiz değerlendirmelerin ardından en iyi projeler ödüllendirildi.

“Milli Teknoloji Hamlesine katkılar sunmak hedefindeyiz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise gurur duyulacak bir etkinlikte “Benim de bir fikrim var” diyenlerle bir araya geldiklerini ifade ederek “Tüm bileşenlerimizle birlikte gösterdiğimiz bu çabaların sonucunda hedefimiz, teknolojiye olan ilgiyi artırmak ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmaktır. Ülkemizin nitelikli insan kaynağını artırmayı da amaçladığımız tüm çalışmalarımızda ‘Milli Teknoloji Hamlesi' yolculuğunda biz de varız diyoruz” diye konuştu.

Son yıllarda ortaya konulan başarılarla Türkiye'nin en hızlı yükselen yükseköğretim kurumları arasında yer alan Bartın Üniversitesinde, IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği kapsamında “Akademik Performans ve Proje Ödül Töreni” gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bartın Üniversitesi tarafından 2020 yılında uluslararası saygın dizinlerde taranan dergilerde en çok yayın yapan ve en yüksek etki değerli dergilerde yayın yapan öğretim elemanlarına “Akademik Performans Ödülü” Elmas, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere 4 kategoride verildi.

Ayrıca 2020 yılında kurum dışı fonlarca desteklenen, 12 ay ve 12 aydan uzun olan projelerin yürütücülüğünü yapan öğretim elemanlarına da başarı belgeleri verildi.

En iyi projeler ödüllendirildi

Ardından IV. Ar-Ge Proje Pazarı ödül töreninde en iyi proje sahiplerine ödülleri verildi. Etkinliğin birincisi “ALGBIO” adlı projesi ile Selen Şenal, ikincisi “Kentlerin Haşere ve Sinekler ile Akıllı Mücadele Sistemi” adlı projesi ile Furkan Bülbül ve üçüncüsü ise “CPR-M (Kardiyopulmoner Resusitasyon Makinası)” adlı projesi ile Aydın Sinan Apaydın oldu. Çeşitli ödüllerin verildiği etkinlikte Erdi Akman, İslim Esra Yılmazer ve Özlem Ertekin ise mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Ar-Ge Proje Pazarı'na lise kategorisinde de yoğun bir başvuru yapıldı. Lise öğrencilerinin hazırladıkları projeler 2 gün boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ar-Ge Proje Pazarı hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmeyle birinci “NOOD - Sel Tahmin Algoritması” projesi ile Barış Mutlu, ikinci “Fındık Kozalarından Kırtasiye ve Ambalaj Malzemeleri” adlı projesiyle Taha Karayormuk, üçüncü ise “Topraklı ve Topraksız Tarım Uygulamalarında Robotik Uygulamalar ve IOT” adlı projesi ile Mehmet Kerem Gözlük olarak belirlendi. Lise kategorisinde Kübra Eylül Baysak, Zeynep Sena Kotin ve Gülsüm Ceyda Tarhan'a ise mansiyon ödülü verildi.