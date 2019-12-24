İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak içkiler ele geçirildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak içkiler ele geçirildi.


Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde yaşayan N.G. (51) ve H.G. (55) isimli şahısların kaçak alkol üretimi yaptıkları ve sattıkları istihbaratını alan Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bartın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinleri ardından yapılan operasyonda şahısların evlerinde kaçak olarak imal edilmiş alkollü içkiler ile bu içkilerin yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. Operasyonda iki şahsın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.