Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Kocaköy Köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı duyumu üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. 1 şüpheli şahsın yakalandığı operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda 14 gr kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.