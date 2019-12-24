İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan yılbaşı öncesi kumar operasyonu

Bartın’da jandarma tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde yasadı kumar makineleri ele geçirildi.

Bartın'da jandarma tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde yasadı kumar makineleri ele geçirildi.


Bartın'da yaklaşan yılbaşı öncesi denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Kocaköy köyünde Amasra ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Bartın il jandarma komutanlığı JASAT unsurlarının desteği ile istihbarata dayalı yapılan denetim ve kontrollerde bir kıraathanede ‘kumar ve sigara makineleri' olarak bilinen Sigaramatik kumar makinesi yakalandı.


Tespit edilen sigaramatik cihazı ve içerisinde bulunan sigara ve makinedeki paraya jandarma ekiplerince el konuldu. İşletme sahibine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.