İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kablo hırsızlarına suçüstü

Bartın’da park ve inşaatlardan kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Bartın'da park ve inşaatlardan kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.


Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte kablo hırsızlığı ihbarlarının gelmesi üzerine başlattığı çalışmalar sonucu A.Y., V.T., Y.K., M.C.S. ve H.B.B. isimli şüphelileri tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, zanlıları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılardan M.C.S.'nin 2019 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda da çeşitli hırsızlık suçlarını işlediğini belirleyen ekipler, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçerek bu suçlarla ilgili de işlemlerin başlamasını sağladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve V.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.