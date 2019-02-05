Kablo hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bartın'da telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Şahne köyünde A.A. M.Y., M.G., ve M.F. isimli şahıslar bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldı. Şüpheliler durumun İl Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli Bartın Adliyesine sevk edildi.