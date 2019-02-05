İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Bartın’da telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Bartın'da telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Şahne köyünde A.A. M.Y., M.G. ve M.F. isimli şahıslar bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldı. Şüpheliler durumun İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli Bartın Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece şüphelilerden A.A., M.Y. ve M.F. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.