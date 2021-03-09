‘Kadın Sağlığı Sempozyumu' geniş katılımla gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “Kadın Sağlığı Sempozyumu” yoğun bir katılımla tamamlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin 50 farklı ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Yunanistan'dan katılımcılar yer aldı. Sempozyumda farklı görüş açılarıyla ile kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgiler verilerek güncel tartışmalar üzerinden görüş alışverişinde bulunuldu.

“Bartın Üniversitesi olarak her türlü şiddetin ve ayrımcılığın karşısındayız”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek “Bartın Üniversitesi olarak kadınların maruz kaldığı her türlü şiddetin ve ayrımcılığın karşısında durduğumuzu belirtmek istiyorum. Üniversitemiz bünyesinde yaptığımız çalışmalarla kadınların toplumdaki konumunun daha da güçlendirilmesi için gayret gösteriyoruz. Bugün gerçekleştirilen sempozyumu da bu doğrultuda yapılmış önemli bir bilimsel etkinlik olarak görüyorum. Kadının eğitimi, bilgilenmesi, güçlenmesi, sağlığının korunması ve gelişmesi aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımızın, ailemizin dolayısıyla tüm toplumun sağlıklı olması, gelişmesi ve ilerlemesi demektir” dedi.

Gün boyunca devam eden sempozyumda 6 ayrı konferans ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Bu kapsamda etkinliğin öğleden önceki kısmında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Er Güneri “Toplumsal Yapıda Kadın ve Sağlığa Yansımaları”, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Özsoy “Kadın Sağlığını Koruyucu Davranışlar” ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florece Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergül Aslan “Kadınlarda Sık Görülen Sorun: Üriner İnkontinans” başlıklı konuşmasını yaptı.

Sempozyumun öğleden sonraki kısmında ise Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yalnız Dilcen “Kadınlarda Madde Kullanım Bozukluğu”, Bartın Üniversitesi Sağlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik “Meme Kanserinden Korunma Yolları” ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Ertem “Engelli Kadın ve Kız Çocukları için Sağlıklı Yaşam” adlı konferansı verdi.

Prof. Dr. Çelik, teşekkür etti

Sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Sevim Çelik, “Kadın sağlıklı ise toplum sağlıklıdır. Bu anlayışla gerçekleştirilen sempozyumda çok kıymetli akademisyenlerimiz tarafından konferanslar verildi. Kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik bir farkındalık oluşturulmaya gayret gösterildi. Başarılı bir şekilde tamamlanan etkinliğimizde destekleri için Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Sempozyum Sekreteri Öğr. Gör. Ebru Cirban Ekrem olmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik ve idari insan kaynağına, saygıdeğer katılımcılarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.