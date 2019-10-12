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Kaldırım çalışmaları devam ediyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Aladağ Mahallesi’nde kaldırım çalışması yapılıyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Aladağ Mahallesi'nde kaldırım çalışması yapılıyor.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın talimatı ile Aladağ Mahallesi 30. Sokak'ta kaldırım çalışması başlatıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışma ile ilgili açıklama yapan Başkan Akın, “Belediye olarak tüm mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz alt yapı, üst yapı, çevre güzelleştirme ve temizlik hizmetlerimizin yanında mahallelerimizde oluşan yeni yerleşim alanlarının da bu hizmetlerimizden kesintisiz şekilde faydalanması için ne lazımsa yapıyoruz. Bu çerçevede Aladağ Mahallesi'ne bağlı 30. Sokak'ta bulunan yeni yerleşim alanlarına da ulaşım kolaylığı sağlamak için kaldırım düzenleme çalışmaları başlattık. Tüm hızıyla devam eden çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” dedi.

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