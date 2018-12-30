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Kamyon kasasında köpek balığı ele geçirildi

Bartın’da bir kamyonetin kasasında avlanması yasak olan köpek balığı ele geçirildi.

Bartın'da bir kamyonetin kasasında avlanması yasak olan köpek balığı ele geçirildi.


Bartın'ın Karaçay mevkiinde bulunan kontrol noktasında durdurulan bir kamyonette izinsiz şekilde balık nakliyesi yapıldığının anlaşılması üzerine Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte arama yapıldı. Kamyonet kasasında bulunan balıklar incelendiğinde arka bölümde saklanmış avlanması yasak olan bir köpek balığı bulundu. Köpek balığı ile izinsiz nakliyesi yapılan 110 kasa balığa el konulurken, kamyonet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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