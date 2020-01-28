İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet takla attı: 2 yaralı

Bartın’da yoldan çıkarak takla atan kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Bartın'da yoldan çıkarak takla atan kamyonetteki iki kişi yaralandı.


Kaza, Bartın-Karabük yolunda meydana geldi. 67 AAP 791 plakalı kamyoneti ile Karabük'ten Bartın istikametine doğru ilerleyen Onur C. (35) Yenihan mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak taklalar atan kamyonette Onur C. Ve araçta bulunan S.C. (34) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.