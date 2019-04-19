Kandil geleneği devam etti

Hükümet Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Kömeç, Egemen Kemik, Necmi Balık, Tuncay Maden ve belediye personeli tarafından vatandaşlara irmik helvası ikramında bulunuldu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Berat Kandili münasebetiyle Hükümet Caddesi'nde vatandaşlarımıza irmik tatlısı ikramında bulunduk. Tüm İslam Alemi'nin ve değerli hemşerilerimin mübarek Berat Kandili'ni kutluyor, bu güzel gecenin beratlarımıza vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.