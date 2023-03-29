İhlas Haber Ajansı

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Kar yüzünü yeniden gösterdi, doğa beyaz örtüyle kaplandı

Bartın’ın Ulus ilçesinde Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini giderek artıran kar yağışı sonrası Mart ayının son günlerinde doğa yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar da beyaza bürüdü.


Şirinler Köyü sakinlerinden Mehmet Doğan, kar yağışının kuraklığa karşı iyi olduğunu söyledi.

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