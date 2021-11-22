İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karadeniz sahil yolundan sonbahar manzaraları

Karadeniz sahil yolunu çevreleyen ormanlarda sonbahar mevsimi ile birlikte oluşan birbirinden renkli görüntüler drone ile havadan görüntülendi.


Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kastamonu güzergahındaki ormanlarda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin onlarca tonunun bir arada buluştuğu ormanlardaki renklilik drone ile havadan görüntülendi.


Araçlarıyla Karadeniz sahil yolunu kullanan vatandaşlar kestane, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanların arasında kıvrılıp uzayan karayolu ağı boyunca görsel bir şölene şahit oluyor.


Seyir halindeki sürücü ve yolculara eşsiz bir seyir keyfi sunan sonbahar manzaraları fotoğraf tutkunlarına da birbirinden renkli kareler sunuyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.