İhlas Haber Ajansı

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Karadeniz'de dalgaların boyu 4 metreye ulaştı

Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle kıyılarda dev dalgalar oluştu.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle kıyılarda dev dalgalar oluştu. Bartın'ın Amasra ilçesinde dalgaların boyu 4 metreye ulaştı.


Karadeniz'de fırtına etkili olmaya devam ederken fırtına nedeniyle kıyılarda dev dalgalar oluştu.


Bartın'ın Karadeniz'e kıyı ilçelerinden biri olan Amasra'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı.


Küçük Liman mevkiinde kayalıklara vurup kırılan dalgalarla birlikte sular metrelerce yüksekliğe çıktı.


Karadeniz'deki fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığı görülürken bölgede akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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