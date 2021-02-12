İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karadeniz'de dev dalgalar oluştu

Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi ve yük gemisi limanlara sığındı.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi ve yük gemisi limanlara sığındı. Amasra'da dalgaların boyu 5 metreye ulaştı.


Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreye ulaştı. Birçok balıkçı teknesi ve yük gemisi limanlara sığındı. Bartın'ın Amasra Limanı ve Tarlaağzı Balıkçı Barınağında yoğunluk oluştu. Balıkçı teknelerinin yanı sıra kuru yük gemilerinin de limana sığınarak demir attığı görüldü. Amasra Limanı'ndaki yoğunluk nedeniyle bazı balıkçı teknelerinin ise Tarlaağazı Balıkçı Barınağına yönlendirildiği öğrenildi.


Fırtına nedeniyle Amasra Limanı'na demirleyen balıkçı teknesinin kaptanı Soner Mızrap, “Yaklaşık bir hafta 10 günlük fırtına olacağını meteoroloji devamlı söylüyor. Bizde o yüzden teknemizi getirdik limana demir attık. Fırtınanın geçmesini bekliyoruz şu anda yani” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.